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Projektörle tavşan avı pahalıya patladı

Nurhak’ta projektörle gece tavşan avına çıkan 4 kişi, hem 24 bin lira ceza yedi hem de avda kullandıkları otomobillerine el konuldu.

Projektörle tavşan avı pahalıya patladı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, kaçak olarak avlananlara göz açtırmıyor. Bu dönemde yasa dışı avcıların en çok başvurduğu yöntemlerin başında ise projektörle gece avı yapmak geliyor. DKMP ekipleri, yasa dışı avcılığın önüne geçmek için 7 gün 24 saat esasıyla çalışma yapıyor. DKMP ekipleri, Nurhak ilçesinin Yılan Ovası mevkiindeki av koruma-kontrol faaliyeti esnasında yasak olmasına rağmen projektörle tavşan avı yapıldığını belirledi. Şahısları takibe alan DKMP ekipleri, kısa süre sonra 4 şahsı, otomobilin aküsüne bağladıkları projektörle tavşan avlarken yakaladı. Şahısların, gece avında 6 adet tavşan vurdukları belirlendi. Tavşanlara, avda kullanılan 6 adet tüfeğe ve otomobile el konuldu.

4 şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan 18 bin 484 lira idari para cezası ve her bir tavşan için de biner lira olmak üzere 6 bin lira da tazminat cezası kesildi.

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Projektörle Tavşan Avı Pahalıya Patladı