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Projektörle avlanan şahıslara ceza

Elbistan’da, projektörle yasadışı olarak avlanan 3 şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nce idari para cezası kesildi.

Projektörle avlanan şahıslara ceza
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, yasadışı avlananlara yönelik olarak denetimleri aralıksız sürüyor. DKMP ekipleri, yaptıkları av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 3 şahsın, yasak olmasına rağmen projektörle avlandığını tespit etti. Ekipler, 3 şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan yasal işlem uyguladı. Kaçak avda kullanılan 2 adet el projektörü ve 1 adet pompalı tüfek de, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.

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Projektörle Avlanan şahıslara Ceza