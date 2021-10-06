Projektörle avlanan şahıslara ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, yasadışı avlananlara yönelik olarak denetimleri aralıksız sürüyor. DKMP ekipleri, yaptıkları av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 3 şahsın, yasak olmasına rağmen projektörle avlandığını tespit etti. Ekipler, 3 şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan yasal işlem uyguladı. Kaçak avda kullanılan 2 adet el projektörü ve 1 adet pompalı tüfek de, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.