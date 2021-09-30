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Prof. Dr. Selma Ateş, Covid-19 ile gribin ayırt edici yönlerine dikkat çekti

Kahramanmaraş İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Ateş, mevsimsel girip sezonuna girdiğimiz şu dönemde benzer belirtiler gösteren grip ile Covid-19'u ayırt etmek için şüpheli ve ağır vakalarda tanı için PCR testi yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Selma Ateş, Covid-19 ile gribin ayırt edici yönlerine dikkat çekti
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ateş, normalleşme dönemiyle beraber grip vakalarında bir artış gördüklerini hatırlattı.

Covid-19 ile gribal enfeksiyon belirtilerinin birbirlerine çok benzediğine değinen Prof. Dr. Ateş, baş ağrısı, ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı ve öksürüğün her iki hastalıkta ortak ana şikâyeti olduğunu anlattı.

Tat ve koku kaybını ise genellikle koronavirüs hastalarında gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Selma Ateş, “Koronavirüs enfeksiyonlarında çok geniş yelpazede belirtiler görüyoruz. Özellikle yeni varyantların ortaya çıkmasıyla beraber semptomların yüzde 80’i biraz daha hafif geçiyor. Hafif vakalarda ateş, eklem ağrısı, kas kas, boğaz ağrısı, ishal, tat alma bozuklukları klinik tabloya eşlik ediyor. Daha ağır vakalarda solunum sıkıntısı, nefes darlığı, şuur bulanıklığı gibi belirtilen görüyoruz. Gribal enfeksiyonların belirtileri de bunlara benziyor aslında. Özellikle influenzaya bağlı gribal enfeksiyonların belirtileri daha ağır seyrediyor ve Covid 19 ile karışabiliyor. Ateş, yaygın eklem ağrıları, kas ağrıları gibi belirtiler olabiliyor. Hastanın kliniğinden şüphelendiğimiz durumlarda mutlaka acil tanı PCR testi yapıp ayırt etmemiz gerekiyor. Onun dışında bu dönemde görülen nezle etkenlerimiz var, onlarda hafif, daha hafif semptomlar görüyoruz. Burun akıntısı, hapşırma gibi koronavirüste olabilecek ama çok sıkta rastlamadığımız hafif bulgularla seyrediyor. Ama kesin acil tanı yapmak için PCR testini almamız gerekiyor” bilgilerini aktardı.

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Prof. Dr. Selma AteşCovid19 Ile Gribin Ayırt Edici Yönlerine Dikkat çekti