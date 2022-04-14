Prof. Dr. Naci Görür: “Sonraki deprem, Kahramanmaraş’ta olacak”

Zonguldak Ereğli açıklarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulunan BİLİM Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayının 20'nci yüzyılda hemen hemen hiç deprem üretmediğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, Kahramanmaraş’ta yaşayanları uyararak, “Kuzey Anadolu Fayı o yüzyılda, bir dizi 7.0 ve 7'ye yakın depremler üretti. Kuzey Anadolu Fayı böyle aktifken Doğu Anadolu Fayı üzerinde bu tür bir aktivite görülmedi. Elazığ Depremi olduğu zaman Elazığ'ın güneybatı yönüne doğru depremin enerji transfer etmesi söz konusu. Doğrultu atımlı faylar, herhangi bir yerde deprem ürettiği zaman, her iki tarafına doğru da stres transfer etmiş olabilir. Doğu Anadolu Fayı üzerinde bundan sonraki depremleri Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş Türkoğlu yörelerinde olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.