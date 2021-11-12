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Prof. Dr. Görür: “Türkoğlu hattı riskli”

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den Erkenek-Çelikhan-Türkoğlu segmenti uyarısı geldi.

Prof. Dr. Görür: “Türkoğlu hattı riskli”
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem, Elbistan’da da hissedildi.

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Görür, "Elazığ depreminden sonra DAF Elazığ depreminde kırılan kolunun GB ucuna, yani Çelikhan-Erkenek kesimine depremlerle stres transfer ederek orayı zorluyor. Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli" dedi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Aysun Aykan da, ülke genelinde şehir içinden diri fay hattı geçen kent sayısının 24'e yükseldiğini belirterek, Kahramanmaraş, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl'ün risk altında olduğunu ileri sürdü.

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Prof. Dr. Görür: Türkoğlu Hattı Riskli