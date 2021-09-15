Prof. Dr. Ateş’ten yüz yüze eğitimle ilgili uyarı

Çocukların, öğretmenlerin ve okul personelinin tamamının okul ve servislerde bulundukları süre boyunca maske takması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Selma Ateş, “Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 18 yaş üzerinde aşılama daha önceden başlanmıştı okulların açılması ile birlikte öğrenci hareketliliğinin olması hastalığın yayılması, yaygınlaşması ve varyantların ortaya çıkması açısından ciddi bir risk içermektedir. Aynı zamanda da bu yaş grubu üzerinde hastalığın daha ağır seyrettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu grupta aşılanma oranımızı daha da yüksek seviyelere çıkarmamız gerekli. Özellikle bizim gibi genç nüfusu fazla olan ülkelerde sürü bağışıklığını yakalamak ve salgını tamamen kontrol altına almak için 12 yaş üstü olan grupta, İsrail, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere özellikle gelişmiş ülkelerde aşılamalara başladılar. Ülkemizde 12 yaş üzeri bireylerin aşılamasına aile onayı ile başlatıldı” dedi.

Okullarda alınacak önlemlerin başında sınıfların havalandırılmasının geldiğini, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin yanında okullarda oluşabilecek enfeksiyon zincirinin kırılması için kurallara titizlikle riayet edilmesi gerektiğinin altını çizen Ateş, şöyle devam etti:

“Okulların açılmasıyla birlikte özellikle okullara başlayacak olan kişilerin, aile bireylerinde eksik aşı varsa tamamlanması, aşısız kişilerinde aşılanması gerekli. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin, öğrencilerle temasta bulunacak, servis, yemekhane, kafeterya, kırtasiye vs. hizmet sektörlerinde çalışan kişilerinde çift doz aşılanmaları önemli. Aşı koruyucu önlemler arasında çok önemli olmasına rağmen aşılama ile birlikte mesafe maske ve hijyen kurallarına da uyum okullarımızın açık kalabilmesinin sağlanması için önemli” dedi.

Ateş, “Öğrencilerimizle temas da bulunan tüm hizmet sektörü çalışanları maske takmalı. Maskenin özellikle çocuklar için uygun boyutta olması, nem ya da ıslandığı hissedildiği anda da yenisi ile değiştirilmesi gereklidir. Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu da kullanılabilir. Maskeler, sadece yeme ve içme sırasında çıkartılmalı onun dışındaki tüm ortamlarda maskeli olunmalıdır” uyarısını yaptı.

Prof. Dr. Selma Ateş, “Ders sırasında sınıf pencereleri, risk yaratmayacak şekilde önlemler alınarak mümkün olduğunca açık tutulmalı ve doğal havalandırma sağlanmalıdır. Ders aralarında mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları teşvik edilmeli bu sırada, sınıflar en az 10 dakika süre ile havalandırılmalıdır. Okul bahçesinde ve çevresinde, yemekhanelerde, dersliklerde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenmeli sosyal mesafeye uyum kesinlikle sağlanmalı. Sınıf içerisinde öğrenciler aynı yönde oturtulmalıdır” ifadelerini kullandı.