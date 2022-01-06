Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne düşürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı. Omicron varyantının vaka sayılarını etkilediğini ifade eden Bakan Koca, alınacak tedbirleri sıraladı. Öte yandan pozitif vakaların karantina süresinin 7 olarak belirlendiğini duyurdu.

Omicron varyantının, vaka sayılarında önemli bir artışa neden olduğunu belirten Bakan Koca, kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğinin de altını çizerek, “Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır” dedi.

Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verildiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler” ifadelerini kullandı.

Yeni durumda kişisel tedbirlerin öneminin daha da arttığını vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır” diye konuştu.