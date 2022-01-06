Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’da boşanma oranı evlenme oranını geçti
Elbistan’da boşanma oranı evlenme oranını...
Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne düşürüldü
Pozitif vakaların karantina süresi 7...
Elbistan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 53 üniteden oluşacak
Elbistan İleri Biyolojik Atık Su...
KOSGEB’ten mikro ve küçük işletmelere hızlı destek
KOSGEB’ten mikro ve küçük işletmelere...
Özdemir: “Çöllolar’da kurumsal yapı oluşturuluyor”
Özdemir: “Çöllolar’da kurumsal yapı oluşturuluyor”
banner191
banner162

Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne düşürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile pozitif vakaların 14 günlük karantina süresinin 7 güne düştüğünü söyledi.

Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne düşürüldü
banner167

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı. Omicron varyantının vaka sayılarını etkilediğini ifade eden Bakan Koca, alınacak tedbirleri sıraladı. Öte yandan pozitif vakaların karantina süresinin 7 olarak belirlendiğini duyurdu.

Omicron varyantının, vaka sayılarında önemli bir artışa neden olduğunu belirten Bakan Koca, kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğinin de altını çizerek, “Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır” dedi.

Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verildiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler” ifadelerini kullandı.

Yeni durumda kişisel tedbirlerin öneminin daha da arttığını vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır” diye konuştu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Pozitif Vakaların Karantina Süresi 7 Güne Düşürüldü