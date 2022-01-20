Polisten yola çıkacaklara kış lastiği uyarısı

Ülke genelinde yoğun kar yağışlarının etkisini artırması ile yolda kalan araç sayısında ve kazalarda artış yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 'kış lastiği kullanımı' hakkında yaptığı yazılı açıklamada, trafikte yaşanan aksamaların kar yağışı ve buzlanma kaynaklı olmakla birlikte özellikle ticari olarak yük taşıyan araçlar ile bazı bireysel araçların kış ve kar şartlarına uygun lastik kullanmamasının katkısına dikkat çekti.

Açıklamada, “Sürücülerin tüm uyarı ve ikazlara rağmen uygun olmayan lastiklerle yola devam etmek istemeleri nedeniyle kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmüştür. Şehirlerarası seyahat edecek olan vatandaşlarımızın ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkat, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacaktır” denildi.