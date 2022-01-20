Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Öztunç’tan Kahramanmaraş doğal afet bölgesi ilan edilsin talebi
Öztunç’tan Kahramanmaraş doğal afet bölgesi...
Bir yağdı pir yağdı!
Bir yağdı pir yağdı!
Başkan Gürbüz: “Tüm ekiplerimizle sahadayız”
Başkan Gürbüz: “Tüm ekiplerimizle sahadayız”
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev değişimi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde...
Elbistan’da okullara kar tatili  
Elbistan’da okullara kar tatili  
banner191
banner162

Polisten yola çıkacaklara kış lastiği uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafiğe çıkan veya çıkacak olan sürücülere, “Şehirlerarası seyahat edecek olan vatandaşlarımızın ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkat, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacaktır" uyarısında bulundu.

Polisten yola çıkacaklara kış lastiği uyarısı
banner167

Ülke genelinde yoğun kar yağışlarının etkisini artırması ile yolda kalan araç sayısında ve kazalarda artış yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 'kış lastiği kullanımı' hakkında yaptığı yazılı açıklamada, trafikte yaşanan aksamaların kar yağışı ve buzlanma kaynaklı olmakla birlikte özellikle ticari olarak yük taşıyan araçlar ile bazı bireysel araçların kış ve kar şartlarına uygun lastik kullanmamasının katkısına dikkat çekti.

Açıklamada, “Sürücülerin tüm uyarı ve ikazlara rağmen uygun olmayan lastiklerle yola devam etmek istemeleri nedeniyle kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmüştür. Şehirlerarası seyahat edecek olan vatandaşlarımızın ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkat, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacaktır” denildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Polisten Yola çıkacaklara Kış Lastiği Uyarısı