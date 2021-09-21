Polisten servis sürücülerine seminer

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, eğitim-öğretim yılının yüz yüze başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Servislerle ilgili olarak denetimlerde bulunan trafik polisleri, bir yandan da sürücüleri hem pandemi süreci ile hem de trafik kurallarıyla ilgili olarak bilgilendirmek amacıyla eğitim semineri düzenledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü brifing salonundaki seminere 36 öğrenci servisi sürücüsü katıldı.

Seminerde; pandemi tedbirleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehber esas alınarak; araç içerisinde tıbbi maske kullanılması, araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulması ve araç içerisinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulmasının önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, servislerde koltuk numarası verilerek oturma listesi oluşturulması, listenin serviste görünür yerde olması, her servis turu sonrası sık kullanılan yerlerin dezenfekte edilmesi istendi.

Servis sürücülerinin trafik kurallarına azami şekilde riayet göstermesini isteyen trafik polisleri, öğrenciler ile çocukların güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini ve karşıdan karşıya geçişlerini sağlayıp güvenli bir şekilde evlerine gitmelerinin sorumluluğunun sürücülerde olduğunun altını çizdi.

Seminerde, emniyet kemerinin önemi ve her koltukta emniyet kemerinin bulunması, şoförün direksiyon başındayken cep telefonu kullanılmasının sakıncaları, hız kurallarına uymadan araç kullanmanın kaza oluşumuna etkisi ve diğer trafik kural ihlallerinden kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi ve bu kazaların en aza indirilmesi konularının üzerinde duruldu.

Okul öğrencilerinin ve okul taşıtlarının karışabileceği trafik kazalarını önlemek ve çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim öğretimlerini sağlamak amacıyla bu tür seminer ve programların ilerleyen dönemde de yapılacağı belirtildi.