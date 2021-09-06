Polisten okullarda güvenlik çemberi

Elbistan’da yaklaşık 35 bin öğrenci, ilk ders zilinin ardından sınıfları doldururken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hem onların hem de okulların güvenliği için sahada yerini aldı.

Yaklaşık 100 sivil ve resmi polisten oluşan ekipler, kent merkezindeki tüm okulların çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Covid salgını nedeniyle eğitimlerinin büyük çoğunluğunu online olarak geçiren öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okullarına kavuştu. Yoğun tedbirlerle birlikte yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler için de güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Günler öncesinden başlayan hazırlıkların ardından Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki hemen hemen tüm birimlerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, ders zilinden önce okullarda görev aldı. Öğrencilerin okula girişleri sırasında kuş uçurmadı. Öğrenciler ve veliler, maske ile diğer tedbirlerle ilgili denetimlerden geçirildi. Şüpheli şahıslar ya da okulla ilgisi olmayan kişilerin üst araması yapılıp GBT sorgusu gerçekleştirildi. Trafik polisleri de; oluşturdukları kontrol noktalarında öğrenci servisleri ile okul çevrelerinde dolaşan araçlara yönelik denetimlerde bulundu.

Polis ekipleri, okul çıkışlarında da aynı şekilde güvenlik önlemi alacak. Eğitim yuvalarının güvenliğini maksimuma çıkaracak tedbirler kapsamında okul çevrelerinde huzuru bozmak isteyenler, ya da okulla ilgisi olmayan kişilere gerekli idari işlemler yapılacak. İnternet kafe, oyun salonları ve okul yakınlarındaki park ve bahçeler sürekli denetim altında tutulacak. Okul servisleri de trafik kuralları noktasında sürekli mercek altında olacak.

Girişlerdeki güvenliğin sağlanması ve denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olan polisler ise öğrenci ve velilerden tam not aldı. Veliler, çocuklarının güven içerisinde okula gidip gelmesi için çaba gösteren polis ekiplerine teşekkür etti.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, ilçe genelinde yaklaşık 35 bin öğrencinin ders başı yaptığını belirtti.

Hem salgınla ilgili güvenliği hem de genel asayiş noktasında tüm tedbirlerin alındığını bildiren Kaymakam Demir, şunları söyledi:

“Covid pandemisi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız yüz yüze eğitim başladı. Okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği için en üst düzeyde tedbirler alınmış durumda. Öncelikli olarak bakanlıklarımızın hayata geçirdiği Covid tedbirlerini harfiyen uyguluyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz de öğrencilerimizin güvenliği için görev başında. Tüm okullarımızın çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Velilerimizin gönlü rahat olsun. Yeni eğitim dönemi öğrencilerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olsun, sağlıkla geçsin.”