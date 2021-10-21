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Polisten motosiklet sürücülerine hayat kurtaracak hediye

Elbistan’da polis ekipleri, ‘Bir kask bir hayat’ projesi kapsamında kaskı olmayan motosiklet sürücülerine kask hediye etti.

Polisten motosiklet sürücülerine hayat kurtaracak hediye
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı’nda ‘Bir kask bir hayat’ projesi kapsamında motosikletlere yönelik denetimlerde bulundu. Emniyet müdürlüğündeki diğer birimlerde görevli personellerin de katıldığı denetimlerde durdurulan ve kaskı olmayan motosiklet sürücülerine kask hediye edildi. Denetimde motosiklet sürücülerine kask kullanımı konusunda uyarıda bulunan polisler, sürücüleri kendi canlarının güvenliğini korumak adına kurallara uymalarını istedi.

Trafik Denetleme Büro Amiri Bilal Tekbıyık, proje ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, kask kullanımının olası motosiklet kazalarında sürücünün hayatını kurtardığına dikkat çekti.

Tekbıyık, “Ülke genelinde hayata geçirilen ‘Bir kask bir hayat’ projesi kapsamında bu denetimleri yapıyoruz. Trafik kuralları gereği her motosiklet sürücümüzün kask takması bir zorunluluk. Motosiklet kazalarında ölüm oranı, normal araç içinde olanlardan çok daha fazla. Kask kullanmamak, olası bir kazada sürücünün hayatına mal olabilecek bir konu. Dolayısıyla bu riskin önüne geçilmesi için de tedbirin elden bırakılmaması gerekiyor. Sürücülere bunu bir kez daha anlatıp bu konuda duyarlılık düzeyini arttırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda denetim için durdurduğumuz kasksız sürücülere de kask hediye ettik. Bu yöndeki denetimlerimizi ilerleyen günlerde de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sürücüler de kendilerinin can güvenliği için kask hediye eden polis ekiplerine teşekkür ettiler.

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Polisten Motosiklet Sürücülerine Hayat Kurtaracak Hediye