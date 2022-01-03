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Polisten kentte 2 kişiyi öldüren sahte içkiye karşı broşürlü uyarı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 kişinin ölümüne neden olan sahte içkiye karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

Polisten kentte 2 kişiyi öldüren sahte içkiye karşı broşürlü uyarı
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Vatandaşlara dağıtılan broşürlerde, metil alkolle yapılan içkilerden 2 kaşık bile tüketilmesinin ölüm tehlikesi doğurduğuna dikkat çekildi.

Sahte içki, ülke genelinde 71, Elbistan’da ise 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Polis ekipleri, kentte sahte içkiye karşı peş peşe operasyonlar düzenlerken; ölüm olaylarını hatırlatıp vatandaşlara broşür dağıtarak uyarıda bulundu. Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dolaşarak uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı. Vatandaşları sözlü olarak da sahte içkinin doğuracağı ölümcül sonuçlarla ilgili de uyaran TDP ekipleri, bu konuda daha dikkatli olunmasını istedi.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Komiser Yardımcısı Serdal Alptuğ, ülke genelinde kaçak ve sahte alkol ürünlerinin neden olduğu ölüm olaylarının sayısında artış gözlenmesi üzerine bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Sahte içkinin, etil alkol yerine endüstride kullanılan metil alkolle yapıldığını hatırlatan Alptuğ, “Vatandaşlarımız, sahte içki kullanımının sonucunda ölüm riskinin yüksek olduğunu akıllarından çıkarmamalı. Polisiye tedbirlerin yanı sıra alkollü içecek tüketen vatandaşlarımızın da bu konuda daha dikkatli davranmalarını istiyoruz. Bu amaçla da kent genelinde broşür dağıtımı yaptık Vatandaşlarımızın alkollü içki satış izni ve yetkisi bulunmayan şahıs ve işyerlerinden alkollü içki almamaları, alkollü içki alımı esnasında şişe üzerinde orijinal bandrolünün bulunmasına dikkat etmeleri, şişesi yıpranmış daha önceden kullanıldığı belli olan ve dolum olarak tabir edilen tezgâh altı yerlerde üretildiği anlaşılan alkollü içkileri satın almamaları ve bu içkileri tüketmemeleri önem arz etmektedir” dedi.

Broşürde, sahte alkolün yol açabileceği zararlar ve görülen belirtilere ilişkin de bilgiler yer aldı. Metil alkol kullanılmasının; bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu, baş ağrısı, kusma, bulantı, görme bozukluğu, koma ve solunum durması sonucunda da ölümle sonuçlandığı vurgulandı.

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Polisten Kentte 2 Kişiyi öldüren Sahte Içkiye Karşı Broşürlü Uyarı
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