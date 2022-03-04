Polisten esnaflara kamera ve alarm sistemi bilgilendirmesi

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, işyerinden hırsızlık olaylarında caydırıcı özelliği olması nedeniyle ilçe merkezinde güvenlik kamerası ve alarm sistemi kurulması noktasında esnafları ziyaret etti. Esnaflar ve işyeri sahiplerine konuyla ilgili olarak hazırlanan broşürleri dağıtan TDP ekipleri, aynı zamanda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu çayevleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına afiş asarak internet, telefon ve sosyal medya bağımlılığı ve teknoloji yoluyla işlenen bilişim suçlarına dikkat çekti.

Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren TDP Büro Amiri Komiser Yardımcısı Serdal Alptuğ, ‘Sizin güvenliğiniz, bizim önceliğimizdir’ sloganıyla çeşitli çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

İşyerlerinde kullanılan güvenlik kamera sistemlerinin, hırsızlık olaylarının faillerinin tespitinde çok önemli bir işlevi bulunduğunu belirten Alptuğ, “Esnaflarımızın ve işyeri sahiplerinin, bireysel tedbirlerinizi önceden alarak, güvenlik kamerası ve alarm sistemleri kurdurması her şeyden önce can ve mal güvenliği açısından fayda sağlayacaktır. Ayrıca kurulan sistemlerin caydırıcılık unsuru taşıması sebebi ile de olası işlenecek suçun risk düzeyi azalacaktır. Bu doğrultuda ilçe merkezimizdeki esnaflarımızı ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunduk.

Bu çalışmayla eş güdümlü olarak da internet dolandırıcılığı, bilişim suçları ve sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için de yüz yüze bilgilendirme faaliyetine ek olarak ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlere afiş astık” dedi.

Alptuğ, vatandaşı yakından ilgilendiren bu tür konularda bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız olarak devam edeceklerini de sözlerine ekledi.