Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Başkan Tıraş’tan Çöllolar’da istihdam ve işletme süreci açıklaması
Başkan Tıraş’tan Çöllolar’da istihdam ve...
Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Öğretmenler Günü törenle kutlandı
TMO'dan un fiyatı açıklaması
TMO'dan un fiyatı açıklaması
Trafik kazasında hayatını kaybeden Göksunlu uzman çavuşa son görev
Trafik kazasında hayatını kaybeden Göksunlu...
Meteoroloji uyardı: Elbistan sağanak yağışa teslim olacak
Meteoroloji uyardı: Elbistan sağanak yağışa...
banner191
banner162

Polisten ‘düşeş’ operasyonu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde kumar oynatıldığı belirlenen derneklere yönelik olarak ‘düşeş’ operasyonu düzenlendi.

Polisten ‘düşeş’ operasyonu
banner167

Operasyonda, 3 farklı dernek hakkında kumar oynanması için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatılırken kumar oynayan 8 şahsa da 38 bin lira idari para cezası kesildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte kumar oynatılan mekanlara yönelik olarak çalışma başlattı. Elbistan Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararı doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Çok sayıda resmi ve sivil ekibin katılımıyla icra edilen ‘Düşeş’ operasyonunda 3 farklı dernekte arama yapıldı. Aramalarda, zar, zar atmaya yarayan biblo, 4 adet kumar işlemlerinin yazıldığı defter ve kumar oynamada kullanılan 100 adet farklı renklerde poker pulu ele geçirildi. Malzemelere el konularak olayla ilgili derneklerin yöneticileri ve kumar oynayan 8 şahıs gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda kumar oynanması için yer temin etmek suçundan 3 dernekle ilgili adli işlemler başlatıldı. Söz konusu mekanlarda kumar oynayan 8 şahsa da toplam 38 bin lira idari para cezası uygulandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nin bu yöndeki çalışmalarının aralıksız olarak süreceği belirtildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Polisten Düşeş Operasyonu