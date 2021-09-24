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Polisten anaokulu öğrencilerine eğitim

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, anaokulu öğrencilerine; evde ve okulda güvenlik ile pandemi tedbirleri konularında oyun eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu.

Polisten anaokulu öğrencilerine eğitim
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro (TDP) Amirliği ekipleri, yüz yüze eğitimle birlikte okullarla ilgili projelerine başladı. Eğitim-öğretim yılı boyunca bir dizi eğitim ve faaliyete imza atacak olan TDP ekipleri, anaokulunda eğitim gören çocuklara kendilerini güvenli hissetmelerini ve kendi güvenliklerini alma becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla bireysel güvenlik, evde ve okulda güvenlik ile salgınla ilgili önlemler konularında oyun eşliğinde bilgi verdi. TDP ekipleri ayrıca; çocukların ailelerine verilmek üzere hazırlanan broşürler okul yöneticilerine teslim etti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak’ın da katıldığı faaliyetlerde; TDP ekipleri küçük çocukların merakla sordukları soruları da cevaplandırdı.

İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, çocuklara tavsiyelerde bulunarak eğitimde anlatılan konuların önemine dikkat çekti.

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