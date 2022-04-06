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Polisler kan bağışında bulundu

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177.yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polisler, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Polisler kan bağışında bulundu
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Her yıl 1-10 Nisan arası, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü çerçevesinde çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Etkinliklerin Elbistan’daki bölümü ise kan bağışı ile başladı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları, Türk Polis Teşkilatı’nın 177.kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay’a kan verme etkinliğine katıldı. Türk Kızılayı tarafından Hulusi Efendi Caddesi girişine kurulan çadırda bir araya gelen polisler, önce formlarını doldurdular. Polisler, daha sonra hayat kurtarma gayesiyle kan bağışında bulundular.

Burada değerlendirme yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, kan bağışının ‘bir cana, bir hayata dokunmak’ anlamına geldiğini söyledi.

Türk Polis Teşkilatı’nın, 177.gurur yıl dönümünü kutladığını belirten Kayhan, “Biz de kan bağışının önemine dikkat çekmek ve ulusal kan stokumuza katkı sunabilmek adına kan bağışı etkinliği düzenleme kararı aldık. Bir gün hepimizin kana ihtiyaç duyabileceği gerçeğini hatırlatarak; personellerimizle kan bağışında bulunduk. Bağışlanan kanlar, nice hayatların kurtarılmasına vesile olacak. Kan bağışı çağrımıza destek veren çalışma arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Polisler Kan Bağışında Bulundu