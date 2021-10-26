Polis ve jandarmadan müşterek denetim

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, müşterek denetim gerçekleştirdi.

Denetimde şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcu taşımak için yetki ya da güzergah izin belgelerinin olup olmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları hususları başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda kontroller yapıldı. Uygulamada araç şoförü ve yolculara uyulması gereken kurallar ve alınması gereken belgeler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin müşterek denetimlerinin aralıksız olarak süreceği bildirildi.