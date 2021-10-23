Polis Radyosu Elbistan’da da yayın hayatına başladı

Türkiye Polis Radyosu, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde FM 89.7 frekansında yayın yapmaya başladı. Arşivinde 61 bin şarkı ve 12 bin plak bulunan Polis Radyosu, "Türkiye'nin reklam almayan tek radyosu" olarak yayın hayatını sürdürüyor. Dinleyiciler, "0 552 155 0006" numaralı telefon hattından WhatsApp aracılığıyla şarkı isteğinde bulunabiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Türkiye Polis Radyosu, kısa dalgayla 1952 yılında yayın hayatına "merhaba" dedi. Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak 24 saat boyunca yayın yapan Türkiye Polis Radyosu, dinleyicilerin en çok tercih ettiği radyolar arasına girmeyi başardı. Türkiye Polis Radyosu, 2000 yılında uydu yayın sistemine geçilmesiyle birlikte merkez stüdyolarının yayınlarını diğer illerde de yansıtmaya başlamış ve ulusal yayıncılıkta önemli bir konuma yükseldi.

Anayasa ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda yayın yapmak suretiyle suç ve suçluluğu önlemek, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak, trafik kaza ve ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olmak, polis hizmetlerini halka daha iyi duyurmak ve polis-halk ilişkilerinin en üst düzeye getirilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan Türkiye Polis Radyosu yapmış olduğu programlarla emniyet hizmetlerinin en iyi şekilde tanıtılmasına katkı sunmakta ve halkı bilgilendirerek suç ve suçlularla mücadele de önemli bir misyon üstleniyor.

"Halkın sesi güvenin simgesi" sloganıyla yola çıkan Türkiye Polis Radyosu, yayın ağını her geçen gün artırmakta; tarafsız, adil, birleştirici ve ilkelerinden taviz vermeksizin yayınlarını sürdürüyor.