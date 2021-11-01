Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde emniyet faaliyeti icra edilirken bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan Andırınlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi (24), kaldırıldığı Derecik sahra ve sıhhiye hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Çiftçi için ilk tören, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlendi. Şehidin naaşı, törenin ardından dualar eşliğinde memleketine uğurlandı. Şehit Çiftçi’nin naaşını taşıyan askeri uçak Kahramanmaraş Havaalanı’nda Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin ailesi ve yetkililer tarafından karşılandı. Silah arkadaşları tarafından uçaktan indirilen Şehit Sözleşmeli Er İslam Çiftçi’nin naaşı, defnedilmek üzere Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna konuldu.

Şehit Çiftçi’nin naaşı, sabah saatlerinde morgdan alınarak defnedileceği baba ocağı Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu Mahallesi'ne götürüldü. Burada helallik alındı. Burada, baba Fehmi ve anne Elife Çiftçi ile şehidin kardeşleri ay yıldızlı bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığına getirildi. Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Fehmi Çiftçi ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Cenaze törenine, şehit Çiftçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından İslam Çiftçi'nin naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

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