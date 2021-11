Pınarbaşı Ortaokulu’na uluslararası ‘Mükemmellik Okulu’ ödülü

Okulun İngilizce Öğretmeni Ebru Düldül tarafından yürütülen proje ile okul, dünya genelinde “250 İklim Eylemi Projesi Mükemmellik Okulları” arasında yer almayı başardı.

Pınarbaşı Ortaokulu öğretmenlerinden Ebru Düldül tarafından yürütülen iklim farkındalık projesi ile okul, “Temiz bir dünya için neler yapmalıyız? Çözüm yollarımız neler? İklim Değişikliği ile nasıl mücadele edebiliriz?” konularında öğrencilerle yaptıkları çalışmalar ile Dünya’da 250 Türkiye’de ise 29 okulun aldığı Mükemmellik Okulu Belgesine layık görüldü. Ödül, Cartoon Network İklim Şampiyonları ve İklim Eylem Projesi tarafından verildi.

Ödül almaya layık görülen 250 İklim Eylemi Projesi Mükemmellik Okulları, 4 Kasım 2021’de dünya çapında yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı çevrimiçi bir etkinlik olan İklim Eylem Gününde açıklandı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İngiltere Prensi William “Gezegenimizi onarmak için gençlerin yaratıcılığına ihtiyacımız var” diyerek öğrencileri ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik etti. Proje ortaklarından Dr. Jennifer Williams ; “Eğitimci topluluğumuz, herkes için iklim eğitimini desteklemek amacıyla bir araya geldi. Öğrencilerin bilgiye, fikirlere ve gezegenimiz için harekete geçme fırsatlarına erişmelerini sağlamaya kararlıyız ve bugün bu ödülü kazanan Mükemmellik Okulları tüm dünyaya öncülük ediyor” sözleriyle ödül alan okullara övgülerini sundu.

Cartoon Network İklim Şampiyonları, çocuklara toplu olarak gezegenimizin sağlığı üzerinde büyük bir fark yaratabilecek günlük zorlukların üstesinden gelmeleri için ilham vermek amacıyla yola çıkan bir farkındalık girişimidir. Dünyaca ünlü bir çevre kuruluşu olan WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile işbirliği içinde geliştirilmektedir.

İklim Eylem Projesi ise; ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir eğitim olan Take Action Global tarafından 146 ülkede 2 milyon 700 öğretmen ve öğrenciyi kapsayan ücretsiz, küresel bir eğitim projesidir. Proje, öğrencilerin iklim krizi hakkında özgün yollarla bilgi edinmelerine ve çözümleri çevrimiçi olarak yaymalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Take Action Global, İklim Eylem Projesi de dahil olmak üzere yürüttüğü programlar aracılığıyla 2030 yılına kadar bir milyar öğrenciyi, daha temiz bir çevre için harekete geçmeye teşvik etme misyonunda. Herkes için iklim eğitimi vizyonuyla Take Action Global, çevre müfredatını öğrenci liderliğindeki projelerle birleştirerek fikir ve deneyimleri yerel ve küresel topluluklar, eğitim liderleri ve ortak kuruluşlarla paylaşıyor.

Projenin destekçileri arasında; Birleşmiş Milletler, NASA, WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Cartoon Network gibi kurumlar ile İngiltere Kraliyet Ailesinden Prens William, Seyşeller(Afrikada bir ada ülkesi) Başkanı James Alix Michel, Belçika Kraliyet Ailesi Üyesi Prenses Marie-Esmeralda, Birleşmiş Milletler Çevre Programından Juan Pablo Garcia gibi devlet adamları, iklim bilimciler ve aktivistler yer alıyor.