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Petrol boru hattında patlama

Kahramanmaraş'ta petrol boru hattı patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinde yangın çıktı.

Petrol boru hattında patlama
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Kahramanmaraş'ta petrol boru hattı patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Narlı mevkiinden geçen petrol boru hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

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