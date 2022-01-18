Kahramanmaraş'ta petrol boru hattı patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Narlı mevkiinden geçen petrol boru hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Petrol boru hattında patlama
Kahramanmaraş'ta petrol boru hattı patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinde yangın çıktı.
18 Ocak 2022 Salı 21:09
Kahramanmaraş'ta petrol boru hattı patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinde yangın çıktı.