Perdeciyi tüfekle ağır yaralayan sanığa 14 yıl hapis

14 Kasım 2020’de, Saltoğlu Sokak üzerindeki perdecide yaşanan olayda, Hasan A, isimli perdeci, işyerine gelen Y.B.’nin silahından çıkan saçmaların hedefi olmuştu. Saldırgan, Hasan A.’ya pompalı tüfekle 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Şüpheli Y.B., polis tarafından yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.
Sanık hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu yargılanan Y.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Mahkeme heyeti, son savunmanın ardından kararını açıkladı. Sanığa, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.