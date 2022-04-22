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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan Kahramanmaraş'a acı haber

Kuzey Irak'taki teröristlere yönelik olarak başlatılan Pençe -Kilit Operasyonu'nda Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Furkan Gök (23) şehit düştü.

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan Kahramanmaraş'a acı haber
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Kuzey Irak'taki teröristlere yönelik olarak başlatılan Pençe -Kilit Operasyonu'nda Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Furkan Gök (23) şehit düştü.
Pençe-Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün (23) acı haberi,  Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı.
Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün acı haberi, Hasancıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesine Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer tarafından verildi. Osman Gök ve Döndü Gök, oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti. Eve ve evin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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