Pazarcıklı teğmen patlamada şehit düştü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu yakınlarında askeri aracın geçişi esnasında patlama meydana geldi. Patlamada, Pazarcık ilçesi nüfusuna kayıtlı Teğmen Murat Alyakut ile er Enes Koç ve er Ertuğrul Ulupınar şehit oldu. Patlamada yaralanan askerler ise sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.