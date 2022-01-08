Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu yakınlarında askeri aracın geçişi esnasında patlama meydana geldi. Patlamada, Pazarcık ilçesi nüfusuna kayıtlı Teğmen Murat Alyakut ile er Enes Koç ve er Ertuğrul Ulupınar şehit oldu. Patlamada yaralanan askerler ise sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.
Pazarcıklı teğmen patlamada şehit düştü
Suriye’nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu yakınlarında bir askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu. Şehit düşen askerlerden birinin Pazarcık ilçesi nüfusuna kayıtlı Teğmen Murat Alyakut olduğu öğrenildi.
08 Ocak 2022 Cumartesi 18:59