Park Teknik, Çöllolar Kömür Sahası’nı devlete devretti

Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) devri gündemde olan Çöllolar Kömür Sahası’nın yeniden işletilmesi ile ilgili belirsizlik ise sürüyor.

Ciner Holding’e bağlı Park Teknik AŞ tarafından işletilen Kahramanmaraş’taki Çöllolar Kömür Sahası, sessiz-sedasız Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) devredildi. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Maden Sahaları Daire Başkanlığı’nın şirkete gönderdiği sözleşmenin tasfiye edildiğine ilişkin yazıya istinaden Park Teknik de bölgedeki çalışmalarını 28 Ekim 2021 tarihi ile sonlandırma kararı aldı. Kömür sahasının sahibi olan EÜAŞ’ın, bundan sonra söz konusu sahayı, işletilmek üzere Türkiye Kömür İşletmesi’ne vermesi söz konusu.

Türkiye’nin en büyük termik santraline kömür veriliyordu

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla Çöllolar Kömür Sahasına yönelik geliştirilen proje için 30 Ocak 2007 tarihinde ihale yapıldı. İhalenin ardından EÜAŞ ile Park Teknik AŞ arasında 2 Nisan 2007’de “Çöllolar Kömür Sahası 17 milyon 250 bin ton/yıl Kömür Üretim Kapasiteli Açık Maden İşletmesinin Kurulması ve İşletilmesi” işi için sözleşme imzalandı. Park Teknik, 2008 yılının başında işe başladı. İlk 3 yılı yatırım, 25 yılı işletme olmak üzere projede toplam 28 yıllık sözleşme süresi öngörüldü. Bu süre dahilinde yıllık 17 milyon 25 bin ton kömür üretimi yapılması hükme bağlandı. Toplam 544 milyon ton kömür rezervinin bulunduğu sahadan bin 440 megavat gücü ile Türkiye’nin en büyük termik santrali olan Afşin-Elbistan B-Termik Santrali’ne, ilk kömür 3 Ağustos 2009’da verildi.

Facialar peş peşe geldi

Binlerce kişinin istihdam edildiği sahada; 2011 yılı şubatında peş peşe göçükler yaşandı. Faciaların ilki 6 Şubat 2011, ikincisi 10 Şubat 2011 tarihinde meydana geldi.

6 Şubat 2011’de meydana gelen göçükte kamyon şoförü Yaşar Alkaya yaşamını yitirdi. Bu olaydan yalnızca 4 gün sonra, 10 Şubat 2011’de meydana gelen büyük göçükte de Ruşen Demir, Halil Tatlı, Nail Yılmaz, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Cuma Yıldırım, Kemal Elmas, Adnan Demir, Tuğran Gökhan ve Aydoğan Polat adlı işçiler toprak altında kaldı. Ekipler yalnızca Ruşen Demir’in cansız bedenine ulaşabildi. 9 işçinin cenazesi ise çıkarılmadı. Saha, göçükler sonrasında alınan karar doğrultusunda kapatıldı.

Park Teknik, 387 milyon 500 bin lira tazminat talep etti

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılandığı ve 11 madencinin hayatını kaybettiği göçükler sonrası kapatılan Çöllolar’da zarara uğradığını iddia eden Park Teknik A.Ş’nin, EÜAŞ’tan 387 milyon 500 bin TL’lik tazminat talep ettiği Sayıştay raporlarında ortaya çıkmıştı.

Park Teknik’e 90 milyon ceza kesildi

Park Teknik AŞ'ye Çöllollar kömür sahasıyla ilgili sözleşmenin 17/3b maddesi kapsamında, Mart-Aralık 2011 dönemine ait 90 milyon 932 bin TL tutarında ceza uygulandı. Söz konusu cezanın tahsili amacıyla başlatılan icra takibinin de sürdüğü de Sayıştay raporlarında yer aldı.