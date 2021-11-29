Park halindeki otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı

Elbistan’da, park halindeki otomobilde gaz sıkışması sonucu yaşandığı iddia edilen patlamada 3 kişi yaralandı.

Çevrede büyük paniğe yol açan olay, Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, içinde 3 kişinin bulunduğu park halindeki 46 AEJ 201 plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle aracın tüm camları patlarken; tavanı ve kapılarında da büyük çaplı hasar oluştu. Metrelerce uzağa fırlayan cam parçaları, diğer araçların üzerine yağdı. Patlamada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlama sonrası evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, büyük panik yaşadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, araçta ve çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Patlayan otomobil, polisin çalışmasının ardından olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Patlamanın, çakmak gazından kaynaklandığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı.