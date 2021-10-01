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Pankobirlik eski başkanı Halil Aslan’a son görev  

Yakalandığı Covid-19 hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pankobirlik) Elbistan Şubesinin eski başkanı Halil Aslan (87), son yolculuğuna uğurlandı.

Pankobirlik eski başkanı Halil Aslan’a son görev  
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Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pankobirlik) Elbistan Şubesinin 30 sene boyunca başkanlığını yapan Halil Aslan (87), yakalandığı Covid-19 hastalığına yenilerek hayatını kaybetti. Pankobirlik'in Elbistan Şube Başkanlığının yanı sıra genel merkezde de görevler üstlenen Halil Aslan, yaklaşık bir aydır hastanede tedavi görüyordu. Elbistan’ın sevilen ve sayılan isimlerinden biri olan Aslan’ın cenaze namazı, Ulu Cami’inde kılındı. Çok sayıda vatandaşın saf tuttuğu cenaze namazına, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, çevre illerden gelen Pankobirlik Şube Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Aslan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gariplik Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

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Pankobirlik Eski Başkanı Halil Aslana Son Görev