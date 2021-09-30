Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Başkan Bulut: “TMO, ayçekirdeğini de alsın”
Başkan Bulut: “TMO, ayçekirdeğini de...
Tarla ve işyerleri 3 yıllığına kiralanacak
Tarla ve işyerleri 3 yıllığına...
Mutlucan Şeker’de alım kampanyası başladı: 50 bin ton şeker üretilecek
Mutlucan Şeker’de alım kampanyası başladı:...
Elbistan Belediyesi’nden yapılandırmada son gün uyarısı
Elbistan Belediyesi’nden yapılandırmada son gün...
Elbistan’da 30 sınıfa Covid-19 karantinası
Elbistan’da 30 sınıfa Covid-19 karantinası
banner191
banner162

Pankobirlik eski başkanı Halil Aslan hayatını kaybetti

Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pankobirlik) Elbistan Şubesinin 30 sene boyunca başkanlığını yapan Halil Aslan(88), yakalandığı Covid-19 hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.

Pankobirlik eski başkanı Halil Aslan hayatını kaybetti
banner167

Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pankobirlik) Elbistan Şubesinin 30 sene boyunca başkanlığını yapan Halil Aslan(88), yakalandığı Covid-19 hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.
Pankobirlik'in Elbistan Şube Başkanlığının yanısıra genel merkezde de görevler üstlenen Halil Aslan, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aslan'ın cenazesinin 1 Ekim cuma günü defnedileceği bildirildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler