Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pankobirlik) Elbistan Şubesinin 30 sene boyunca başkanlığını yapan Halil Aslan(88), yakalandığı Covid-19 hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.
Pankobirlik'in Elbistan Şube Başkanlığının yanısıra genel merkezde de görevler üstlenen Halil Aslan, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aslan'ın cenazesinin 1 Ekim cuma günü defnedileceği bildirildi.
Pankobirlik eski başkanı Halil Aslan hayatını kaybetti
Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pankobirlik) Elbistan Şubesinin 30 sene boyunca başkanlığını yapan Halil Aslan(88), yakalandığı Covid-19 hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.
30 Eylül 2021 Perşembe 17:29
Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pankobirlik) Elbistan Şubesinin 30 sene boyunca başkanlığını yapan Halil Aslan(88), yakalandığı Covid-19 hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.