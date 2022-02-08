Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Çöllolar’a bakanlık oluru
Çöllolar’a bakanlık oluru
Yeni ünitelerle ilgili planlanan halkın katılımı toplantısı ertelendi
Yeni ünitelerle ilgili planlanan halkın...
Pancar paraları 16 Şubat’ta ödenecek
Pancar paraları 16 Şubat’ta ödenecek
Meteoroloji, Elbistan’ı ‘sarı’ kodla uyardı
Meteoroloji, Elbistan’ı ‘sarı’ kodla uyardı
Mazot, gübre, buzağı ve manda destekleme icmalleri askıya çıktı
Mazot, gübre, buzağı ve manda...
banner191
banner162

Pancar paraları 16 Şubat’ta ödenecek

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu, 2021 yılı kampanyasında alınan pancara karşılık gelen 60 milyon ₺’nin çiftçilerin hesabına 16 Şubat’tan itibaren aktarılacağını duyurdu.

Pancar paraları 16 Şubat’ta ödenecek
banner167

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’ndan, çiftçiden alınan şekerpancarı bedellerinin ödemesine ilişkin olarak açıklama yapıldı.

Yeni kampanya dönemi ile ilgili hazırlıkların devam ettiği bildirilen açıklamada, “2021 alım kampanyasında değerli çiftçilerimizin ürettiği pancar karşılığında, ödenen avanslar haricinde kalan yaklaşık 60 milyon tutarındaki bakiyelerin ödemesine 16 Şubat 2022 itibariyle başlanacaktır.

2022-2023 dönemi şeker pancarı alım fiyatımız 16 polar için ton başına 800 olarak belirlenmiştir. Gücümüzün en son noktasına kadar çiftçimizin ayakta kalması ve üretimlerini artırması için çaba göstereceğimizin bilinmesini isteriz. Fabrikamız gerek sürdürülebilir tarım gerekse de çiftçilerimizin gelirini artırma amacı doğrultusunda hareket etme anlayışını bu kampanya döneminde de devam ettirecektir. Tüm çiftçilerimize, bol ve bereketli bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Pancar Paraları 16 Şubatta ödenecek