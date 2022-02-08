Pancar paraları 16 Şubat’ta ödenecek

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’ndan, çiftçiden alınan şekerpancarı bedellerinin ödemesine ilişkin olarak açıklama yapıldı.

Yeni kampanya dönemi ile ilgili hazırlıkların devam ettiği bildirilen açıklamada, “2021 alım kampanyasında değerli çiftçilerimizin ürettiği pancar karşılığında, ödenen avanslar haricinde kalan yaklaşık 60 milyon ₺ tutarındaki bakiyelerin ödemesine 16 Şubat 2022 itibariyle başlanacaktır.

2022-2023 dönemi şeker pancarı alım fiyatımız 16 polar için ton başına 800 ₺ olarak belirlenmiştir. Gücümüzün en son noktasına kadar çiftçimizin ayakta kalması ve üretimlerini artırması için çaba göstereceğimizin bilinmesini isteriz. Fabrikamız gerek sürdürülebilir tarım gerekse de çiftçilerimizin gelirini artırma amacı doğrultusunda hareket etme anlayışını bu kampanya döneminde de devam ettirecektir. Tüm çiftçilerimize, bol ve bereketli bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.