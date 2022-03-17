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Pancar alım fiyatı güncellendi

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), ton başına 800 lira olan şeker pancarı avans fiyatını yüzde 25 artırarak 1000 liraya yükseltti.

Pancar alım fiyatı güncellendi
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Kota tamamlama ve posa bedellerinin eklenmesiyle, 2022 yılı pancar avans baz alım fiyatı ton başına 1100 lira oldu.

Türkiye Şeker Fabrikaları, artan girdi maliyetleri karşısında pancar üreticisini korumak için daha önce ton başına 800 lira olarak açıklanan 2022 yılı pancar avans baz alım fiyatını ton başına 1000 lira olarak güncelledi. Ayrıca ton başına 25 lira olarak açıklanan kota tamamlama primi iki katına çıkartılarak 50 liraya yükseltildi. Böylece, 50 lira kota tamamlama primi, 50 lira yaş pancar posası bedeli ile 2022-2023 üretim dönemi şeker pancarı avans fiyatı ton başına 1100 lira oldu.

Pancar alım kesin fiyatı ise ekonomik gelişmeler ve alternatif ürün fiyatları da dikkate alınarak hasat öncesi açıklanacak.

Mutlucan Şeker, yeni fiyatları açıklayacak

Pancar alım fiyatında Türkşeker’in açıkladığı rakamları baz alan Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın da yeni rakamları önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

Fabrika yönetimi, Türkşeker’in 2022 ürünü için daha önce belirlediği fiyata ek olarak yeni destekler verileceğini duyurmuştu.

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