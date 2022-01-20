Pancar alım fiyatı 800 lira oldu

Yüzde 90 oranında zamlanan pancar fiyatını değerlendiren Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, girdilerdeki artışa işaret ederek, “Gübre ve mazotun fiyatına yetişemeyen çiftçi, daha az maliyetli ürünlere yönelmek zorunda kalıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkşeker’in 2022 ürünü şeker pancarı alım fiyatını 16 polar için ton başına 800 lira olarak açıkladı. Söz konusu alım fiyatı, 50 TL olan posa bedeli ve 25 TL olan kota tamamlama primi ile birlikte ton başına toplan 875 lira olacak.

Pancar üreticilerine verilecek avans, kota tamamlama primi ve posa bedellerinde yüzde 100'e varan oranlarda artış yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pancar alım fiyatını da kilogramda 42 kuruştan 80 kuruşa çıkardık. Böylece prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık bir pancar bedeli ortaya çıkıyor. Hasat döneminde elbette bu rakamlar tekrar değerlendirilecektir. Çiftçilerimizin 2022 hasat dönemindeki üretimini desteklemek için imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Pancar fiyatında yüzde 100’e yakın artışın çiftçiler açısından sevindirici olduğunu belirten Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, başta mazot ve gübre olmak üzere son dönemde aşırı yükselen girdi maliyetlerinden yakındı.

Şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu dile getiren Başkan Bulut, üreticinin teşvik edilmesi amacıyla özel destek kapsamına alınmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Çiftçilerin, 2 katına çıkan mazot ve 3 kat artan gübre fiyatları nedeniyle zor günler geçirdiğini anımsatan Başkan Bulut, yüksek girdilerin çiftçiyi pancar harici ürünlere yönelmek zorunda bıraktığını söyledi.

Elbistan Ovası’nda bu yıl hububat ve mısır ve ayçekirdeğinin daha çok ekileceğini düşündüğünü anlatan Başkan Bulut, şeker pancarı ekim sezonundaki girdi rakamlarının çiftçinin tercihini belirleyeceğini dile getirdi.

‘Çiftçi önünü göremiyor’ diyen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, şöyle konuştu:

“Açıklanan rakamlar memnun edici. Ancak çiftçinin asıl derdi girdi fiyatları. Çiftçi, az masraf edeceği ürünlere yönelmek zorunda bırakılmış durumda. Mazot ve gübredeki artış, artış olmaktan çıktı. Nereye gideceğini bilemiyoruz. Pancar ekimine daha 2-3 ay var. O zaman gübre ve mazotun fiyatı ne olacak? Bu belirsizlik çiftçiyi, pancar gibi zahmetli ve girdisi yüksek ürünleri ekmekten soğutuyor.

Pancar alım fiyatında çiftçiyi tedirgin eden konuların başında, açıklanan fiyatın çiftçiye bir yıl sonra ödenecek olması geliyor. Pancar alım fiyatının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100 artırılarak 800 TL/ton olarak açıklanması çiftçinin lehine gibi görünse de bu para çiftçiye gelecek yıl Şubat, Mart ayında ödenecek. Yani önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonda yaşanacak her bir puanlık artış, mazot, gübre ve elektrik fiyatlarındaki her bir kuruşluk zam, çiftçinin pancar alım fiyatını da bir yıl içinde eritip gidecek.

Devletin, stratejik bir ürün olan pancara diğer ürünler gibi özel destek vermesi gerekir. Çiftçiyi teşvik etmesi lazım. Bunun yanı sıra mazotta ÖTV’nin kalkması gerekiyor. Gübre fiyatları da makul bir seviyede olursa çiftçi pancarı seve seve eker. O zaman da hem çiftçimiz kazanır hem de devletimiz. Şeker üretimi ülkemize yeterse ithalat da olmaz. Dövizimiz ülkemizde kalır. Devletimiz, çiftçinin nasıl bir çıkmazın içinde olduğunu görüp ona göre yeni politikalar üretmeli. En basitinden milli gelirin yüzde 1’i oranında çiftçiye destek verilir kararı var. Devlet, kendi aldığı kararın arkasında dursun. Yıllardır bırakın yüzde 1’i, 0,5 bile desteği zor gördü bu çiftçi.

Çiftçi, üretimden vazgeçmek istemiyor. Üretirken de devletin yanında olmasını bekliyor. Dünyanın diğer ülkeleri ile rekabet edecek seviyede girdiler olursa seve seve üretir. Ama bizim dilimizde tüy bitti. Umudumuzu yitirmeden ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz.”