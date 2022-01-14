Paksoy Beton’dan ‘Beton dayanımı ve dayanıklılığı’ konferansı

Pınarbaşı Kale Restaurant Belediye Tesislerinde düzenlenen konferansa Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hakan Şimşek, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Temiz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Başkanı Mehmet Metin Köse, Limak Çimento temsilcisi Ufuk İnal, Birsöz Çimento temsilcisi Ekrem Bingöl, müteahhitler ve inşaat sektörü çalışanları katıldı.

Programın açılış konuşmasından sonra kürsüye ilk olarak Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz davet edildi.

Başkan Gürbüz, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Şehrimizde böyle bir toplantının yapılıyor olması beni çok mutlu etti. Elbistan’da inşaat sektörü Türkiye’nin olduğu gibi lokomotif sektörüdür. Çevre Bakanlığımız, Valiliğimiz, AFAD koordinasyon birimi ile koordineli çalışmamız devam ediyor. Bu süreçleri de sektörün temsilcisi işadamlarımızla birlikte yürütüyoruz. Elbistan’da ve Kahramanmaraş merkezde Türkiye Afet Acil Eylem planı kapsamında yapılması gereken çalışmalar var. Türkiye Afet Acil Eylem Planının Kahramanmaraş’ı ilgilendiren kısmı ile ilgili Elbistan Belediyesi üstüne düşeni yapmaktadır. Bizler bu kapsamda çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Hep beraber geleceğin Elbistan’ını inşa edebilmek adına sektörün eğitim anlamında kendini güncellemesi anlamında bu toplantıları önemsediğimizi belirtmek istiyorum.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Temiz, yaptığı konuşmada kaliteli betonun özellikleri, betonun dayanıklılığının ölçülmesi, çimento tipleri, betonun dayanıklılığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda katılımcılara sinevizyon eşliğinde detaylı bilgiler verdi.

Konferans Prof. Dr. Hüseyin Temiz’in katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.