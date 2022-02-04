Öztürk, 2 oy farkla yeniden başkan seçildi

Elbistan Marangozlar ve Hızarcılar Odası’nın olağan kongresi, Yeni Sanayi Sitesi çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. 164 üyesi bulunan Elbistan Marangozlar ve Hızarcılar Odası’nın yeni yönetimi için mevcut başkan Mustafa Öztürk ve Kemalettin Sevinçler’in listeleri yarıştı.

Salt çoğunluğun sağlanmasının ardından kongrede ilk olarak divan oluşturuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Olağan genel kurulda 164 üyeden 136’sı sandık başına gitti. 4 oyun geçersiz sayıldığı kongrede mevcut başkan Mustafa Öztürk’e 67, diğer aday Kemalettin Sevinçler’e ise 65 oy çıktı. Bu sonuçla mevcut başkan Mustafa Öztürk, yeniden göreve seçilen isim oldu.

Seçim sonrasında tebrikleri kabul eden Elbistan Marangozlar ve Hızarcılar Odası Başkanı Mustafa Öztürk, kazananın esnaflar olduğuna vurgu yaptı.

Kendisine destek veren ve vermeyen üyelere teşekkür eden Başkan Mustafa Deli, “Üyelerimizin teveccühü ile bu göreve biz seçildik. Destek veren ve vermeyen tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kazanan esnafımız olmuştur. Bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde görev yaparak esnafımızın sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.