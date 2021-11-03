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Öztunç’un amcasına son görev

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un amcası Bilal Öztunç’un cenazesi Zillihan Mahallesi’nde defnedildi.

Öztunç’un amcasına son görev
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un amcası Bilal Öztunç, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Elbistan Devlet Hastanesi’nde 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Amcasının vefat haberini bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği Almanya’da alan Öztunç, cenaze için Elbistan’a geldi. Amca Öztunç’un cenazesi, Zillihan Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Amcasını son yolculuğuna uğurlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazında Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, CHP İl Başkanı Esat Şengül, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, diğer ilçelerin siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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Öztunçun Amcasına Son Görev