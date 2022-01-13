Öztunç’tan uzman açığı için ‘Doktor İsmet’e mi güvendiniz?’ ironisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kahramanmaraş’ın yaşadığı sorunlarla ilgili konuştu.

Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki uzman doktor açığı probleminin vatandaşı bezdirdiğini anlatan Öztunç, kendisinin de bu durumu sürekli gündemde tuttuğunu hatırlatıp, “Dilimde tüy bitti” dedi.

İktidarın, yaşanan bu sorunu umursamadığını dile getiren Öztunç, “Sorunlara hükümet hiç oralı değil. Maraşlı bize ne olursa olsun oy veriyor algısı ile yaşıyorsunuz. Elbistan Devlet Hastanesi’nde aylardır kadın doğum uzmanı yok. 150 bin nüfus var. Aylardır yok ya vicdan. KBB bir hekim, göğüs hastalıkları 1 hekim var. Biyokimya ve radyoloji yok. Genel cerrah eksik. Kardiyoloji de bir hekim var o da başhekim” dedi.

Sağlık birimlerinin insan olmadan çalışamayacağını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Elbistan Devlet Hastanesine anjiyo ünitesi kuruldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun var olun ama doktor yok. İyi de o anjiyo ünitesi insan olmadan çalışmıyor. Oraya bir doktor lazım. Boş makine çalışmaz. Doktor göndermiyorsunuz anjiyo ünitesi var. Kime güvenip anjiyo ünitesi gönderdiniz? Büfeci Mehmet emmiye mi? Ya da bizim Doktor İsmet var Elbistan’da, tıp fakültesi terk, bir kara sevdaya tutulmuş mecnundur. İkinci sınıftan ayrılmış doktor olduğunu sanıyor. Doktor yok hekim yok. Ona mı güvendiniz?” ifadelerini kullandı.