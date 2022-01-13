Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Öztunç’tan uzman açığı için ‘Doktor İsmet’e mi güvendiniz?’ ironisi
Öztunç’tan uzman açığı için ‘Doktor...
Üreten belediyecilikle tasarrufun miktarı 14 milyona yaklaştı  
Üreten belediyecilikle tasarrufun miktarı 14...
Okul sporları satranç turnuvasına Elbistan Fen Lisesi damgası
Okul sporları satranç turnuvasına Elbistan...
Covid testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
Covid testi yalnızca semptom gösteren...
Çiftçilerin yüzde 56’sı ‘gelirimden memnun değilim’ dedi
Çiftçilerin yüzde 56’sı ‘gelirimden memnun...
banner191
banner162

Öztunç’tan uzman açığı için ‘Doktor İsmet’e mi güvendiniz?’ ironisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki uzman hekim kadrolarındaki açıkla ilgili kentte kendini doktor sanan vatandaşı hatırlatarak, “Doktor İsmet’e mi güvendiniz?’ diyerek ironi yaptı.

Öztunç’tan uzman açığı için ‘Doktor İsmet’e mi güvendiniz?’ ironisi
banner167

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kahramanmaraş’ın yaşadığı sorunlarla ilgili konuştu.

Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki uzman doktor açığı probleminin vatandaşı bezdirdiğini anlatan Öztunç, kendisinin de bu durumu sürekli gündemde tuttuğunu hatırlatıp, “Dilimde tüy bitti” dedi.

İktidarın, yaşanan bu sorunu umursamadığını dile getiren Öztunç, “Sorunlara hükümet hiç oralı değil. Maraşlı bize ne olursa olsun oy veriyor algısı ile yaşıyorsunuz. Elbistan Devlet Hastanesi’nde aylardır kadın doğum uzmanı yok. 150 bin nüfus var. Aylardır yok ya vicdan. KBB bir hekim, göğüs hastalıkları 1 hekim var. Biyokimya ve radyoloji yok. Genel cerrah eksik. Kardiyoloji de bir hekim var o da başhekim” dedi.

Sağlık birimlerinin insan olmadan çalışamayacağını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Elbistan Devlet Hastanesine anjiyo ünitesi kuruldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun var olun ama doktor yok. İyi de o anjiyo ünitesi insan olmadan çalışmıyor. Oraya bir doktor lazım. Boş makine çalışmaz. Doktor göndermiyorsunuz anjiyo ünitesi var. Kime güvenip anjiyo ünitesi gönderdiniz? Büfeci Mehmet emmiye mi? Ya da bizim Doktor İsmet var Elbistan’da, tıp fakültesi terk, bir kara sevdaya tutulmuş mecnundur. İkinci sınıftan ayrılmış doktor olduğunu sanıyor. Doktor yok hekim yok. Ona mı güvendiniz?” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Öztunçtan Uzman Açığı Için Doktor İsmete Mi Güvendiniz Ironisi