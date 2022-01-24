Öztunç’tan Malatya yoluna 11 bin lira ödenek ayrılmasına tepki

Öztunç, yolun bu yıl da yapılmayacağını belirterek, “AKP, bir kez daha Elbistan’ı kandırdı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Yatırım Programı’nda Elbistan’a ulaşım ve tarım sektöründeki projeler için ayrılan ödenekler, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Tarım ve ulaşım sektöründe kentin kalkınması için hayati önem arz eden ve 113 bin dekar araziyi sulayacak Kavaktepe Barajı, yatırım programında yer almazken; Elbistan’ın doğu kapısı olarak adlandırılan Elbistan-Darıca arasındaki 46 kilometrelik güzergahın bölünmüş yol haline gelmesini sağlayacak 273 milyon lira bütçeli ulaşım yatırımı için 11 bin TL ödenek ayrılmıştı. Elbistanlıların yıllardır hayalini kurduğu yatırımlardan biri olan Malatya yolu projesinin 2022 ödeneğinin 11 bin lira olarak belirlenmesi ve Kavaktepe Barajı’na ise bütçe ayrılmaması ise hayal kırıklılığına yol açmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İhalesi 8 Eylül 2021 tarihinde yapılacağı ve 600 milyon lira bütçesinin bulunacağı açıklanan bu güzergah için 11 bin lira ödenek ayrılmasını eleştirdi.

Öztunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AKP’liler Elbistan-Malatya yolunun 2022 yılında tamamlanacağı sözünü vererek Elbistanlı hemşerilerimizi kandırmıştı. 2022 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında bu yol için ayrılan ödenek sadece 11 bin TL. Yani yol yine yapılmayacak, yani bir kez daha AKP Elbistan’ı kandırdı” ifadelerini kullandı.