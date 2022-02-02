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Öztunç’tan köylerin de doğal gaza kavuşması için kanun teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, köylerde yaşayan vatandaşların da doğal gaz imkâna ulaşması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Öztunç’tan köylerin de doğal gaza kavuşması için kanun teklifi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kırsal bölgelere de doğal gazı kavuşturmak adına Meclis çatısı altında girişimde bulundu.

Mevcut kanunun köylere doğal gaz ulaşımını engellediğini belirten Ali Öztunç, Doğal Gaz Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hazırladı.

Öztunç, teklifin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı;

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin nüfusu da hızla artmaktadır. Enerji ihtiyacı da nüfus artışına paralel olarak artıyor. Sanayide ve konutlarda doğal gaz kullanımı çevresel sorunların önüne geçmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için önem arz ediyor. Doğal gaz diğer yakıt türlerine göre daha temizdir; içerisinde kükürt ve organik kükürt bileşikleri yok denecek kadar azdır. Bu sebeple diğer yakıtlar gibi atmosferi kirletmeyen bir yakıt türüdür. Doğal gaz kullanımının, kullanılan diğer yakıtlara nazaran hava kalitesini de artırdığı bir gerçektir. 

Ülkemiz enerji yönünden dışa bağımlı bir konumdadır. Son yıllarda konut ve sanayide yoğun olarak kullanılan doğal gaz artan enerji fiyatları nedeniyle ucuz enerji sınıfından hızla uzaklaşmaktadır. Türkiye'de doğal gaz kullanan abone sayısı 17,5 milyon civarındadır. Doğal gaz abone sayısı bakımından Avrupa'da İtalya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Ülkemizde temiz enerji kullanımını yaygınlaştırmak için doğalgaz kullanımını arttırmak zorundayız. Bu amaçla doğal gaz ağının köy ve mahallelerimize kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Mevcut Doğal Gaz Piyasası Kanununda doğal gaz ağının kapsam olarak ilin tamamına yayılmasına engel hükümler bulunduğundan köylere doğal gaz verilememektedir. Bu kanun teklifinin verilme amacı köylerimizi doğal gaza kavuşturmak ve vatandaşlarımızın daha konforlu ve rahat yaşama imkanına ulaştırmaktır.”

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