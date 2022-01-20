Öztunç’tan Kahramanmaraş doğal afet bölgesi ilan edilsin talebi

Öztunç, özellikle çiftçilerin büyük kayıp yaşadığını dile getirerek, kanun teklifinde şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ta 18-19 Ocak 2022 günlerinde yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemiştir. Yarım metreyi aşan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış, elektrik direkleri yıkılmış, tarım arazileri, hayvan ağılları ve seralar zarar görmüştür. Özellikle seracılık yapan çiftçilerimizin bin dönüme yakın serası yoğun kardan dolayı yerle bir olmuş ve çok büyük zararlar görmüştür. Meyve ağaçları ve zeytin ağaçları kırılmış, yaşanan maddi zararın ötesinde gelecek yıl ürün alamama sıkıntısı doğmuştur. Ayrıca yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nden geçen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde gerçekleşen patlama neticesinde çevreye petrol yayılmıştır. Devlet desteği olmadan Kahramanmaraş çiftçisinin yaralarının sarılması mümkün görülmemektedir. Yaraların sarılması yurttaşların zararlarının hızlı bir şekilde tazmin edilmesi için bölgenin acil şekilde afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla söz konusu “15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hazırlanmıştır.”