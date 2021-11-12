Öztunç’tan Elbistan’ın il olması için bir kanun teklifi daha

Elbistan’ın il yapılması gerekliliğini vekil olduğu günden bugüne TBMM gündeminden düşürmeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ilçenin il statüsüne geçmesi için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Kanun teklifinin gerekçesinde Elbistanlı bir vatandaşın kamu hizmeti almak için 170 km mesafedeki il merkezine gitmek durumunda kalmasının mantıklı olmadığını vurgulayan Ali Öztunç, bölgenin ticaret merkezi konumunda olan Elbistan’ın çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların ihtiyacını karşılama noktasındaki öneminin de altını çizdi.

Kahramanmaraş il merkezine uzaklığı, sosya-ekonomik gelişmişlik durumları dikkate alındığında Elbistan’ın il yapılmasının uygun olacağını belirten Öztunç, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinin de yeni kurulacak Elbistan iline bağlanmasıyla, kamu hizmetlerinin işleyişinin kolaylaşacağını ve bölgenin ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılmasına büyük katkı sunacağını açıkladı.

CHP’li Ali Öztunç’un TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Elbistan, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği noktada yer alır. TÜİK 2020 yılı verilerine göre Elbistan nüfusu köyleriyle birlikte 142 bin 778’dir. Elbistan’ın il yapılması ve Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun İlçelerinin de yeni kurulacak Elbistan iline bağlanması durumunda yeni ilin nüfusu 299 bin 281 kişi olacaktır.

Elbistan Türkiye’nin linyit rezervinin yüzde 70’ine tekabül eden, 100 kilometrekarelik bir alana yayılmış 3,4 milyar tonluk bir linyit kömür rezervi bulunmaktadır. Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri adı altında 2 tane büyük termik santral bulunurken ve C ve D Termik Santralleri ihale aşamasındadır. Afşin-Elbistan bölgesinde yaklaşık 4,5 milyar tonluk linyit kömürünün 8 bin megavatlık güce sahip C, D ve E termik santrallerinin kurulumunu öngören enerji yatırımı Elbistan’ın Türkiye’nin sayılı enerji merkezlerinden bir olma özelliğini pekiştirecektir.

Elbistan şuan da bölgenin ticari merkezi konumunda yer almakta ve tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret ve inşaat alanlarında da son derece gelişmiş büyük bir ilçe olma özelliğini taşımaktadır. Nurhak, Ekinözü, Göksun, Malatya’nın Darende, Akçadağ ve Doğanşehir İlçeleri ile Sivas’ın Gürün İlçesi’nin genel ihtiyaçlarını Elbistan’dan karşılamaktadır.

Elbistan, yapılacak enerji yatırımlarının sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine yapacağı olumlu katkı ile il yapılması durumunda sağlanacak kaynak aktarımları ile hızlı bir ivme kazanarak kalkınan büyüyen bir il olacaktır. Elbistan, büyük yatırımların planlandığı, önemli bir tarihi, ekonomik, kültürel, coğrafi çekim merkezidir. Elbistanlıların İl olmak için sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdikleri yoğun faaliyetler, kentleşmeye kaynaklık edebilecek hemşerilik bilincine sahip olduklarını göstermektedir. İl olma yolunda birçok kriterleri bünyesinde barındıran Elbistan il olmalıdır.”