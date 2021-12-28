Öztunç’tan Büyükşehir Belediye Başkanlığı çıkışı

Türkiye’nin her sorununun çözümünün Millet İttifakı’nda ve CHP’de olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bunu anlatmak için de sahada olduklarını dile getirdi.

Seçim tarihi olarak da 2022’yi işaret eden Öztunç, “Hep beraber sahada çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Kendi adıma son bir yıl içerisinde 60 vilayette çalışma yapmışım. Her ile gidiyoruz. Yurttaşlarımıza gerçekleri anlatıyoruz. Yurttaşlarımızda gerçekleri görüyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapmak için bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah Millet İttifakı’nı 2022 yılında yapılacak seçimde iktidara getireceğiz” dedi.

CHP’nin Kahramanmaraş’taki ittifak harici oy hedefini 200 bin olarak açıklayan Öztunç, şöyle devam etti:

“Son kurultayımızın ardından Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirmem sonrası belki memlekete 3-4 haftada bir gelebiliyorum. Ama benim size güvencim tam ve sonsuz. Hepinizin desteği ile mücadeleyi sürdürüyoruz. Geçmişte 80 öncesi CHP’nin Kahramanmaraş’ta çok oyu vardı. Ama 80 sonrası bir takım sebeplerden dolayı oyumuzun düştüğü oldu. Oy alamadığımız zamanlar oldu, orada da hata bizde. Eğer sen bir köye gitmezsen, bir yurttaşa dokunmazsan, vatandaşın derdini dinlemezsen vatandaş sana neden oy versin? 710 mahallenin 710’nuna da gidiyoruz. 710 mahallede hep beraber çalışıyoruz. Emek veriyoruz, çaba harcıyoruz. Yerel seçimlerde genel merkezin görevlendirmesiyle ittifak ortaklarımızın isteği ile Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştum. Hemşerilerimiz 172 bin oy verdi. O oyları artırmak için daha çok çalışacağız. Bu milletvekilliği seçiminde CHP’nin oy hedefi 200 bindir. İttifaksız 200 bindir. Bunun için daha çok çalışacağız. Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihtiyacı var.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Hayrettin Güngör belediye başkanı olalı neredeyse 3 yıl oldu. Hayrettin geldi, Kahramanmaraş gün görmedi. Kahramanmaraş’ın 5 yılı heba oldu. İnşallah ilk seçimde Hayrettin Güngör gidecek. En büyük isteğim AK Parti’nin aday olarak Hayrettin Güngör’ü tekrar aday çıkarmasıdır” ifadelerini kullandı.