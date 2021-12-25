Öztunç’tan ADSM’ye hayırlı olsun ziyareti

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ve CHP Elbistan İlçe Yönetimi’nin de eşlik ettiği Öztunç, ADSM’ye gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde Başhekim Alparslan Saydam ve kurum müdürü Tahsin Öztunç tarafından karşılandı. ADSM’yi gezen ve diş hekimleri ile de sohbet eden Öztunç, Başhekim Saydam ile kurum müdürü Öztunç’tan bilgi aldı.

Ziyarette bir değerlendirme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni hizmet binasının modern ve işlevsel bir yapıda olduğunu söyledi.

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin daha nitelikli hale gelmesi ile Elbistan’ın bu alanda bir merkez konumunu güçlendireceğini belirten Öztunç, “Elbistan’ımızın böyle bir sağlık merkezine ihtiyacı vardı. Açılış törenine, önceden hazırlanmış programlarım nedeniyle katılamamıştım. Bu gün ziyaret ederek hayırlı olsun demek istedim. Şehrimize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Öztunç, ADSM’deki ziyaretin ardından çevredeki eczaneleri dolaşarak eczacı ve çalışanlarla bir süre sohbet etti.