Öztunç: “Tek çare erken seçim”

Özellikle akaryakıt ve elektrikle gıda ürünlerine gelen zamların vatandaşları çok zorladığını belirten Öztunç, tek çarenin de sandık olduğuna vurgu yaptı.

Elbistan ve Kahramanmaraş özelinde de Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’le Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü eleştiren CHP’li Öztunç, her iki başkanı hizmet yapmamakla suçladı.

Öztunç’un, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile geldiği Elbistan’daki ilk durağı partisinin ilçe teşkilatı oldu. Buradaki programın ilk konuşmasını CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan yaptı. Başkan Arslan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Daha sonra partililere hitap eden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti hükümetine yüklendi.

Kılıç, ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Her şeye her gün zam geliyor. Yaşam şartları oldukça zorlaştı. Bu ülke artık yönetilemiyor. Yaşam şartları oldukça zorlaştı. Daha önceden uçuruma gidiyor derdik ama artık bu ülke uçurumun dibinde. Görev bizlere düşüyor. Bu ülkeyi uçurumun dibinden kurtarmak da bizlere düşüyor. Bunun için de hemen sandık, hemen seçim diyoruz. Her yerde yağ kuyruğu, bayat ekmek kuyruklarını görüyoruz. İnsanların yastık altında altını kalmadı. Kulağındaki küpenin klipsini satar hale gelmiş” dedi.

8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsatan Kılıç, “Bu iktidar ekonomiyi yönetemiyor, dış politikayı yönetemiyor. Bununla birlikte kadınlar konusunda da algı yönetiyorlar. Kadınları yok sayıyorlar ve kadınlar katledilsin diye uğraşıyorlar. İstanbul Sözleşmesi’nden çıktık. İktidarımızın ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayacağız ve yürürlüğe alacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak sözlerine başladı.

Vatandaşın ekonomik açıdan zor günlerden geçtiğini vurgulayan Öztunç, şöyle konuştu:

“Ekonomi o kadar kötü bir noktaya geldi ki, acıyı kadınlarımız erkeklerimizle birlikte yaşıyor. Her gün zam geliyor. Zam, zam Tayyip Erdoğan. ‘Biz yapmıyoruz, hükümet yapmıyor, uluslararası piyasalar, savaş var’ diyorlar. Savaş 10 gündür var. Önce savaş mı vardı? Akaryakıt fiyatları uçtu. Çiftçi nasıl ekim yapacak. Traktörü nasıl çalıştıracak? Bu insanlar nasıl geçinecek. Saraydakinin umurunda değil. Devletin imkanları ile yaşıyor. Vatandaş büyük ıstırap içerisinde. Vatandaş geçinemiyor. Türkiye’nin en iyi üniversitelerini bitiren gençler işsiz. Türkiye’yi bu hale 20 yıldır bu ülkeyi yönetemeyen Tayyip Erdoğan ve AK Parti getirdi. Onların suçu bu.”

Erken seçim çağrısı yapan Öztunç, “Yapılması gereken tek şey seçim. Hemen seçim yapmak zorundayız. Erken seçim olursa memleket rahatlar. Geçtiğimiz günlerde 6 genel başkan bir araya geldiler. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçeceğiz diye. Biz, iktidar olacağız bu sisteme geçeceğiz diyince kimyaları bozuldu. Dengeleri bozuldu. Matematik dehaları ortaya çıktı. Akaryakıt fiyatları üzerinden dalga geçer gibi hesap yapıyorlar. Bu 6 liderin önderliğindeki ittifak, Türkiye’nin kurtuluşu olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne film çevirirlerse çevirsinler” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’a ve Elbistan’a belediyecilik anlamında tek bir çivi bile çakılmadığına işaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Belediye seçimlerinin ardından 3 yıl tamamlanmak üzere. 3 yıldır Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda Hayrettin Güngör oturuyor ama ayakta uyuyor. Elbistan Belediye Başkanlığı koltuğunda da Mehmet Gürbüz oturuyor o da ayakta uyuyor. 3 yıldır tek bir çivi bile çakmadılar” dedi.

Başkan Güngör ve Başkan Gürbüz’e, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan’ı örnek almaları tavsiyesinde bulunan Öztunç, sözlerini, “Hayrettin Güngör, sen bir şey yapmayacak mısın? Elbistan Belediye Başkanı, anca Pınarbaşı’na gidiyor başka da bir şey yok. Verdiğimiz fırsatı değerlendiremedi. Elbistan’da yol yok; bisiklet yolu yaptı. Parsel parsel satıyorlar Elbistan’ı. Seçimden önce merkezi bütçeden para gelecek diye kandırdılar vatandaşı. Şimdi hiçbir şey yok. Parayı bulmak için de Elbistan’ı satıyorlar. Hizmet diye bir şey yaptıkları yok. Hayrettin Güngör ve Mehmet Gürbüz, bu memlekete gelmiş geçmiş en beceriksiz belediye başkanlarıdır.

Kar yağıyor temizleyemiyorsun, yol yapmıyorsun. Nurhak Belediyesi CHP’li. Git bak bakalım. Kahramanmaraş’ta hizmetin olduğu en güzel ilçe Nurhak’tır. Elbistan Belediye Başkanı, belediyeciliğin kitabını biliyordu. Büyükşehir Belediye başkanı da belediyeciliğin kitabını yazdım demişti. Bir öğretmen, işi belediyecilik olanlara belediyecilik dersi veriyor” cümleleri ile tamamladı.

Öztunç, daha sonra ilçedeki kadın esnafları ziyaret ederek Elbistan programını sonlandırdı.