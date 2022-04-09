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Öztunç'tan toplantıya davet edilmeme tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, valilik tarafından Elbistan'da düzenlenen il koordinasyon toplantısına davet edilmemesine tepki gösterdi.

Öztunç'tan toplantıya davet edilmeme tepkisi
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Toplantıda sadece AK Parti milletvekilleri ve il ile ilçe başkanlarının yer aldığını belirten Öztunç, "Bunun adı il koordinasyon değil AKP il toplantısıdır" diye konuştu.

Öztunç, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan'ın da bu duruma tepki göstererek toplantı mekanını terk ettiğini hatırlattı.

CHP'li Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş Valiliği, Elbistan ilçemizde il koordinasyon toplantısı yapıyor. AK Parti İlçe başkanları dışında başka hiçbir parti temsilcisi davetli değil. AKP’li vekiller çağrılmış ama ilin vekili olarak ben çağrılmıyorum. Bunun adı il koordinasyon değil AKP il toplantısıdır.

Kahramanmaraş Valisi AKP İl başkanı gibi davranıyor. Milletin, tüm Kahramanmaraş’ın değil sadece AKP’lilerin valisi olduğunu ilan etmiştir. Nurhak Belediye Başkanımız bu partizanlığı protesto ederek toplantıyı terketmiştir. Ben de bu durumu ve Valiyi kınıyorum."

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Öztunçtan Toplantıya Davet Edilmeme Tepkisi