Öztunç; “Paris İklim Anlaşması tamam da, filtresiz santraller ne olacak?”

“Bir yandan Paris İklim Sözleşmesi bir yandan termik santraller. Bir çelişki olmayacak mı burada?” ifadelerini kullanan Öztunç, anlaşmanın kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini belirterek, ülke genelinde birçok termik santralin filtresiz çalıştırıldığını hatırlattı.

Çevre Komisyonu’nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, anlaşma ve mevcut uygulamalar arasındaki büyük farklara dikkat çekti.

Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin hala filtresiz çalıştırıldığının altını çizen Öztunç, “Peki, bu anlaşma Meclisin onayından geçtikten sonra her şey bitecek mi? Kâğıt üstünde evet, Türkiye onaylamış olacak. Gerçekte? Mesela, ben merak ediyorum, Sayın Başkan, size ve hükümetin değerli temsilcisine soruyorum: Termik santraller kapatılacak mı, kapatılmayacak mı? Filtresiz çalıştırılan Afşin-Elbistan Termik Santrali ne olacak?” dedi.

Türkiye’nin cumhuriyet tarihinden bu yana çevre konusunda en zayıf dönemini yaşadığını savunan Öztunç, şunları söyledi:

“Bakın, bugün "iklim krizi var" diye konuşuluyor, Paris İklim Sözleşmesi getiriliyor. Peki, iklim krizi var ama hâlâ HES'lere izin verilmeye devam ediliyor Sayın Bakan, hâlâ vahşi madenciliğe izin veriliyor, kömürlü termik santraller hâlâ filtresiz çalıştırılıyor Türkiye'de. Benim seçim bölgem Kahramanmaraş'ta Afşin-Elbistan Termik Santrali maalesef hâlâ filtresiz çalıştırılıyor; insanların tepesinden aşağıya kül yağıyor, zehir yağıyor. Siyanürle altın ayrıştırma işi hâlâ devam ediyor, yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, 2020 yılında dedi ki: "Rant mı, halk mı? Ben halktan yanayım." doğru bir şey yaptı, ben de teşekkür ettim o dönem kendisine. Dedi ki: "Ben bu santrallerin filtresiz çalıştırmasına izin vermeyeceğim." Bütün muhalefetimize, toplumsal baskılar sonrasında yapılan birtakım temaslar, burada söylemeyeceğim temaslar sonrasında Sayın Erdoğan "Ben buna izin vermeyeceğim." dedi, teşekkür ettik, alkışladık ama altı ay geçti, termik santrallerin filtresiz çalıştırılmasına devam edilmeye başlandı, Bakanlık geçici ruhsatlandırma verdi. Elektrik ihtiyacı olduğu için mi, enerji ihtiyacı olduğu için mi? Hayır, o firmaların lobisi çok güçlü olduğu için oldu bu.

Şimdi, Afşin-Elbistan'da filtresiz bir santral çalışıyor, filtre yapıldığı iddia ediliyor. Biz Kahramanmaraş milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri dâhil gittik, bize brifing verdiler "1'inci ayın birinde 1'inde bitecek." dediler. 3'üncü ayın 1'i, 6'ncı ayın 1'i, 9'uncu ayın 1'i; her üç ayda bir erteleye erteleye mümkün değil bitmeyecek de bu filtre ama çalışmaya devam ediyor.

Ben sizin gönlünüzden oranın çalıştırılmaması gerektiğinin geçtiğini çok iyi biliyorum çünkü sizin hassasiyetinizin olduğunu da biliyorum, bu yüzden size teşekkür de ediyorum ama Enerji Bakanlığının gönlünden böyle bir şey geçmiyor. O santral çalışmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Bir çelişki olmayacak mı burada?” ifadelerini kullandı.