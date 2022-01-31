Öztunç, onarımı geciken okulların durumunu Meclis’e taşıdı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li Ali Öztunç, “1 Haziran 2021 tarihinde Elbistan ilçesindeki 4 okul enerji verimliliği kapsamında onarıma alınmış ve 30 Kasım 2021 tarihinde tamamlanacağı taahhüt edilmiş, onarım süresince okullardaki öğrenciler başka okullara taşınmış ve ikili öğretime geçilmiştir” dedi.

CHP’li Öztunç önergesinde, “Elbistan Fen Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Lisesi, Elbistan Ortaokulu ve Şehit Teğmen Harun Kılınç Okulu öğrencileri yatılı bölge okulu yurtlarında pandemi tehlikesi altında 6-7 kişilik odalarda kalan ve saat 07.00'de ders başı yapan ısınmayan okullarda öğrenim gören bu öğrencilerin çalışma ortamı lise öğrencilerine uygun bir ortam değildir” ifadelerine yer verdi.

Öztun’un Bakan Özer’den yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu;

“Bu okulların enerji verimliliği kapsamındaki onarımlarının taahhüt edilen zamanda bitirilmemesinin sebepleri nelerdir?

Bu onarım işini alan yüklenici firma hangisidir? Bu firma onarım işini zamanında yerine getirmediği için herhangi bir cezai müeyyideye tabi tutulmuş mudur?

Özellikle YKS’ye hazırlanan Fen Lisesi öğrencilerinin pandeminin yoğun olduğu bugünlerde 6-7 kişilik odalarda ve sağlıksız bir ortamda ders çalışması sizce uygun mudur? Öğrencilerin kaderiyle oynamış olmuyor musunuz?

Firmanın onarım işini zamanında yapmamasının bedelini neden bu çocuklar çekmek zorunda bırakılmıştır? Bu okulların onarım işi ne zaman bitirilecektir?”

Öte yandan, söz konusu okullarda en önemli eksiklik olarak görülen camların da ilçeye getirildiği ve montajına başlandığı öğrenildi.