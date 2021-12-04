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Öztunç: “Millet sizinle ilişkisini koparmış”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın, Elbistan’daki açılış programında kalabalığı az görünce söylediği ‘Zaten kimse gelmemiş ki bir siz gelmişsiniz’ sözlerini değerlendirdi.

Öztunç: “Millet sizinle ilişkisini koparmış”
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Ünal’ın bu tepkisini, vatandaşın AK Parti ile ilişkisini koparması şeklinde yorumlayan CHP’li Öztunç, “Artık millet sandığı bekliyor” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılış törenindeki konuşmasında katılımın az olduğunu belirtmiş ve partisinin İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’a hitaben, “Zaten kimse gelmemiş ki bir siz gelmişsiniz. Demek ki bu Elbistanlılar herhalde bu hastanenin açılışına pek mutlu olmadılar mı hava soğuk diye mi gelmediler Ahmet Başkan’ demişti.

Ünal’ın ‘kimse gelmemiş’ şeklindeki sitemi, sosyal medyada geniş yankı bulup gündemin ilk sıralarına otururken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da iktidara bu sözler üzerinden yüklendi.

Öztunç, şunları söyledi:

“Dün Mahir Ünal benim memleketim Elbistan’da bir açılışa gitti, kendisi AK Parti Grup Başkanvekili. Kimse yok. Videosu var, yayınlandı. Kendisi söylüyor, ‘Kimse gelmemiş, bir siz gelmişsiniz’ diyor, partisinin yöneticilerine söylüyor. Artık millet AK Parti ile bütün ilişkisini koparmış durumda, sandığı bekliyor. Nasıl 2002 yılında o dönemin hükümet partileri baraj altında kaldıysa bu gidişle AK Parti ilk seçimde baraj altı.”

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Öztunç: Millet Sizinle Ilişkisini Koparmış