Öztunç: “Kahramanmaraş programımızı erteledik”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş çıkarması yapacaklarını duyurmuştu.

Tüm ilçeleri kapsayacak 2 günlük programa 50 milletvekilinin katılacağını belirten Öztunç, ziyareti 1 ay ertelediklerini söyledi.

Öztunç, erteleme ile ilgili olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde 50 milletvekilimiz ile birlikte Kahramanmaraş’ımıza yapacağımız ziyareti bir ay süreyle erteleme kararı aldık. Ertelememizin iki sebebi var. Birincisi 4 Aralık‘ta Mersin’de yapacağımız dev erken seçim mitingimizin tertip komitesinde görev almamız. İkincisi ise 30 Kasım Salı günü TBMM’de kadın adaylar İle ilgili kanun teklifimize tam kadro katılacak olmamız. İnşallah Ocak ayı içerisinde Kahramanmaraş’ımıza 50 vekilimiz ile birlikte geleceğiz.”