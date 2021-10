Öztunç, “Kahramanmaraş gün görmüyor” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İl Başkanı Esat Şengül’le birlikte partisinin il binasında basın açıklaması yaptı.

Hem kent hem de ülke gündemine dair açıklamalarda bulunan Öztunç, hızlı tren konusuna değinerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Mersin’den başlayıp Malatya’ya kadar giden bu hızlı tren Kahramanmaraş’a neden uğramıyor? Mersin, Adana, Osmaniye, Nurdağı’ndan Gaziantep, Narlı’dan Malatya. Kahramanmaraş merkezde hızlı tren yok. Her seçimde Kahramanmaraş meydanında hızlı tren gelecek diyenlere soruyorum; Kahramanmaraş neden sizin gözünüzde üvey evlat? Kahramanmaraş’ı çantada keklik görüyorsunuz ve hiçbir yatırım yapmıyorsunuz. Kahramanmaraş’a hızlı treni neden çok görüyorsunuz? Kahramanmaraş’a hızlı trenin gelmesinin sözünü verenler, sözünü yemiştir. Geçmişte verilen sözler tutulmamıştır. Milletimizin takdirine sunuyorum. Bir kez daha sizi kandırdılar.”

Kahramanmaraş’ın yönetilemediğini savunan Öztunç, hayat pahalılığı üzerinden de hükümete yüklendi.

Öztunç, “Kahramanmaraş’ı bu kadar mı sevmiyorsunuz? Bu şehrin gelişmeye, büyümeye ihtiyacı yok mu? Kahramanmaraş gün görmüyor. Hayrettin Güngör geldiğinden beri Kahramanmaraş gün görmüyor. Doğru düzgün hiçbir çalışma yok. Gelen gideni aratır lafı ilk kez Kahramanmaraş’ta ‘cuk’ diye oturdu. Gelen gideni arattı. Beyefendi bu kadar memuriyete düşkünse Ankara’da kalsaydı. Kahramanmaraş’ın 5 yılını yemeye ne hakkın vardı ey Hayrettin Güngör! Belediyeciliğin kitabını yazdı diye getirdiğiniz beyefendi, belediyeciliğin ‘b’sini bilmiyor. Bu işler kitap yazmakla olmuyormuş. Gittiğim her yerde insanlar isyan ediyorlar, ekonomi çok kötü. Batmış ekonomi. Çiftçi perişan, işçi perişan, esnaf perişan. Ama Sayın Erdoğan’a göre her şey güllük gülistanlık. Millet evine ekmek götüremiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı milletten uzaklaşmıştır. Bu kul hakkıdır. Kendilerine toz kondurmuyorlar. AK Parti, tereyağı gibi eriyor. Çünkü milletin gönlünden çıktılar” dedi.

CHP’li 30 milletvekili Kahramanmaraş’a çıkarma yapacaklarını belirten Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Önümüzdeki günlerde maksimum 1 ay içerisinde 30 milletvekilimizle Kahramanmaraş’a çıkarma yapacağız. Tüm ilçelerimize, büyük beldelerimize gideceğiz. Genel Başkanımız Bülent Kuşoğlu’nun başkanlığında saha çalışması yapacağız. Tüm STK’lara, derneklere, esnaflara gideceğiz. Sorunları dinleyip, Kahramanmaraş’ın sorunlarını TBMM kürsüsünde konuşacağız. Benim derdim memlekete hizmet etmek. Ben partinin genel başkan yardımcısıyım istediğim yerde milletvekili adayı olurum. Ama Kahramanmaraş’ta devam ediyorum ve devam edeceğim. Kahramanmaraş’tan yeniden aday adayıyım. Sonuna kadar buradayım” ifadelerini kullandı.