Öztunç: “Dolar düştü de bunun vatandaşa yansıması nerede?”

Dövizin düşüşünün ardından başta temel gıda ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe tüm ürünlerdeki zamların geri alınmayacağı, vatandaşların en büyük gündem maddesi haline geldi. Siyaset ve ekonomi dünyasında fiyatlarda indirim çağrısı yapılırken; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, hükümete seslendi.

‘Dolar düştü de bunun vatandaşa yansıması nerede?’ sorusunu yönelten Öztunç, “Neden market etiketlerine, temel ihtiyaç maddelerine, akaryakıt fiyatlarına yansımıyor? Madem isteyince düşürebiliyorsunuz neden vatandaşın günlük hayatını etkileyen ürünlerin fiyatlarını da düşürmüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.