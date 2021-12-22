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Öztunç: “Dolar düştü de bunun...
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Öztunç: “Dolar düştü de bunun vatandaşa yansıması nerede?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, döviz kurundaki düşüşün gıda başta olmak üzere temel tüketim ürünlerine bir an önce yansıması gerektiğini söyledi.

Öztunç: “Dolar düştü de bunun vatandaşa yansıması nerede?”
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Dövizin düşüşünün ardından başta temel gıda ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe tüm ürünlerdeki zamların geri alınmayacağı, vatandaşların en büyük gündem maddesi haline geldi. Siyaset ve ekonomi dünyasında fiyatlarda indirim çağrısı yapılırken; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, hükümete seslendi.

‘Dolar düştü de bunun vatandaşa yansıması nerede?’ sorusunu yönelten Öztunç, “Neden market etiketlerine, temel ihtiyaç maddelerine, akaryakıt fiyatlarına yansımıyor? Madem isteyince düşürebiliyorsunuz neden vatandaşın günlük hayatını etkileyen ürünlerin fiyatlarını da düşürmüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

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Öztunç: Dolar Düştü De Bunun Vatandaşa Yansıması Nerede