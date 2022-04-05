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Öztunç, çalışmaların durduğu TOKİ projesini Meclis’e taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yüklenici firmanın konkordato ilanı sonrasında çalışmaların durduğu TOKİ’nin Elbistan konut projesi için harekete geçti.

Öztunç, çalışmaların durduğu TOKİ projesini Meclis’e taşıdı
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Öztunç, çalışanlar ve hak sahipleri başta olmak üzere oluşan ve oluşabilecek mağduriyetlere dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan’da 609 konutluk projenin yüklenici firmasının konkordato ilanı sonrası, işçilerin mağduriyetini ve hak sahiplerinin karşı karşıya kaldığı belirsizliği hiçbir cevap almaksızın ortada bırakılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na önerge veren Öztunç, “Elbistan ilçesinin Karaelbistan Mahallesi’nde 609 konutluk Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaatının ihalesini alan şirketin konkordato ilan etmesi üzerine hak sahipleri ve çalışan yüzlerce işçi mağdur olmuştur. Bu mağduriyet karşısında hak sahipleri ve işçilere gerek TOKİ yetkilileri gerekse firma sahipleri tarafından herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır” dedi.

Öztunç, su sorulara yanıt istedi:

“Elbistan ilçesinin Karaelbistan Mahallesi’nde 609 konutun yapımını üstlenen firmanın iflası sonrası yarım kalan konutların akıbeti ne olacaktır?

Bu konutların hak sahiplerine teslimat tarihi konusunda öngörünüz nedir? Çalışan işçilerin alacakları konusunda bakanlık olarak bir girişiminiz olacak mıdır?

Firma ve TOKİ yetkilileri hak sahiplerine ve alacaklı olan işçilere herhangi bir bilgilendirmede neden bulunmamaktadır?

Konutların sözleşmede belirtilen teslim tarihinde teslim edilmemesi durumunda hak sahiplerine gecikmeden dolayı kira yardımı veya aidatların ödenmesinin ertelenmesi yönünde bir düşünceniz olacak mıdır?”

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